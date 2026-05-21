Мошенники утилизировали нефтеотходы по-чёрному: сливали в городскую канализацию и получали миллионы

В Калининграде сотрудники УЭБиПК УМВД и УФСБ пресекли деятельность компании, которая занималась фиктивной утилизацией отходов с содержанием нефтепродуктов.
Предприятие заключило контракт на сбор, транспортировку, утилизацию и обезвреживание опасных отходов («льяльных вод»). Вместо этого фирма сливала их в очистные сооружения Калининграда. При этом заказчику выставлялись счета за полноценную утилизацию, якобы выполненную в полном объёме.
В результате исполнительный директор компании-утилизатора и другие неустановленные лица получили более 3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Также устанавливается ущерб, причинённый водным объектам.