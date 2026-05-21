Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Дзержинском директора школы будут судить из-за ее невестки

В Дзержинском районе директор школы с невесткой провернули аферу.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе будут судить 52-летнюю директора школы за невестку, которая не работала. Подробности сообщили в прокуратуре Минской области.

Так, прокурорская проверка раскрыла аферу, которую провернула директор школы вместе со своей невесткой. Руководитель учреждения образования издала фиктивный приказ о приеме на работу на 0,25 ставки жены своего сына. Невестка числилась секретарем по учебной части и оператором ЭВМ, но работу не выполняла. Чтобы все было «законно», директор поручала подчиненным вносить в табеля учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных родственницей часах. Фиктивные документы директор сама же и утверждала.

В итоге с января по апрель 2026 года было похищено более 2 тысяч рублей из бюджета.

Зарплату за работу, которую невестка фактически не выполняла, подозреваемые тратили по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело коррупционной направленности в отношении директора школы и ее невестки по факту хищения средств с использованием служебных полномочий по предварительному сговору в группе лиц (ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Ведется предварительное расследования.

А ранее мы писали, что могилевчанин может сесть на 10 лет вместе с женой за то, что она не работала.

Тем временем МИД Беларуси заявил протест из-за боевого украинского беспилотника с территории Литвы.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше