Под Дзержинском директора школы будут судить из-за ее невестки

В Дзержинском районе будут судить 52-летнюю директора школы за невестку, которая не работала. Подробности сообщили в прокуратуре Минской области.
Так, прокурорская проверка раскрыла аферу, которую провернула директор школы вместе со своей невесткой. Руководитель учреждения образования издала фиктивный приказ о приеме на работу на 0,25 ставки жены своего сына. Невестка числилась секретарем по учебной части и оператором ЭВМ, но работу не выполняла. Чтобы все было «законно», директор поручала подчиненным вносить в табеля учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных родственницей часах. Фиктивные документы директор сама же и утверждала.
В итоге с января по апрель 2026 года было похищено более 2 тысяч рублей из бюджета.
Зарплату за работу, которую невестка фактически не выполняла, подозреваемые тратили по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело коррупционной направленности в отношении директора школы и ее невестки по факту хищения средств с использованием служебных полномочий по предварительному сговору в группе лиц (ч.2 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Ведется предварительное расследования.
