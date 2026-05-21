Под Дзержинском директора школы будут судить из-за ее невестки

Так, прокурорская проверка раскрыла аферу, которую провернула директор школы вместе со своей невесткой. Руководитель учреждения образования издала фиктивный приказ о приеме на работу на 0,25 ставки жены своего сына. Невестка числилась секретарем по учебной части и оператором ЭВМ, но работу не выполняла. Чтобы все было «законно», директор поручала подчиненным вносить в табеля учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных родственницей часах. Фиктивные документы директор сама же и утверждала.