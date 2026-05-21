«Мираторг» привлечет владельцев пасек в Черноземье к долгосрочному партнерству

В прошлом году к проекту привлекали лишь единичных владельцев пасек в нескольких регионах, но результаты признаны удачными. В нынешнем сезоне географию расширили практически на все территории, где компания занимается растениеводством. Уточняется, что инициатива направлена на создание модели, при которой развитие аграрного сектора сочетается с сохранением природных ресурсов и защитой интересов пчеловодов. «Мираторг» фокусируется на максимальной безопасности опылителей: информирует пчеловодов о защитных мероприятиях, строго соблюдает графики обработок и использует современные препараты с низким классом опасности для медоносных пчел.