Владельца опрокинувшейся на Байкале лодки с людьми арестовали

Суд арестовал владельца аэролодки, при опрокидывании которой на Байкале погибли пять человек. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Следствие установило, что 41-летний местный житель не справился с управлением в районе села Турка на Байкале, из-за чего аэролодка «Север Фантом-850» перевернулась. Пять пассажиров, оказавшихся в воде, погибли. Мужчина управлял судном без прав, а владелец не зарегистрировал лодку и не имел лицензии на перевозку людей.
Суд отправил судоводителя под домашний арест до 19 июля 2026 года, а владельца аэролодки заключил под стражу на тот же срок. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль Бурятская транспортная прокуратура.