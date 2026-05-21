Владельца опрокинувшейся на Байкале лодки с людьми арестовали

Суд арестовал владельца аэролодки, при опрокидывании которой на Байкале погибли пять человек. Судоводитель отправлен под домашний арест до 19 июля 2026 года. Владелец заключен под стражу на тот же срок. Следствие выяснило, что судно не было зарегистрировано, а у водителя не было прав на управление.