Владельца опрокинувшейся на Байкале лодки с людьми арестовали

Суд арестовал владельца аэролодки, при опрокидывании которой на Байкале погибли пять человек. Судоводитель отправлен под домашний арест до 19 июля 2026 года. Владелец заключен под стражу на тот же срок. Следствие выяснило, что судно не было зарегистрировано, а у водителя не было прав на управление.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

Суд арестовал владельца аэролодки, при опрокидывании которой на Байкале погибли пять человек. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Следствие установило, что 41-летний местный житель не справился с управлением в районе села Турка на Байкале, из-за чего аэролодка «Север Фантом-850» перевернулась. Пять пассажиров, оказавшихся в воде, погибли. Мужчина управлял судном без прав, а владелец не зарегистрировал лодку и не имел лицензии на перевозку людей.

Суд отправил судоводителя под домашний арест до 19 июля 2026 года, а владельца аэролодки заключил под стражу на тот же срок. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль Бурятская транспортная прокуратура.