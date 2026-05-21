МИД Италии потребовал санкций ЕС для министра Израиля Бен-Гвира

Таяни написал в соцсети, что требует санкций «за неприемлемые действия, совершенные против флотилии, включая захват активистов в международных водах и преследования и унижения, которым они подвергались», пишет «Интерфакс».
Поводом для запроса стала публикация видео. На кадрах задержанные израильтянами активисты из гуманитарной «Глобальной флотилии “Сумуд”» стоят на коленях. Руки у них связаны, головы опущены к земле. Бен-Гвир размахивает над ними израильским флагом.
«Глобальная флотилия “Сумуд”» — международная гражданская инициатива, запущенная в 2025 году коалицией пропалестинских организаций. Ее участники ставят перед собой задачу прорвать морскую блокаду сектора Газа. Они планируют доставить в анклав гуманитарную помощь и таким образом привлечь внимание мирового сообщества к тяжелому положению местных жителей.
Однако израильская сторона еще до задержания судов направила организаторам предупреждение. Представители Израиля потребовали от участников «Глобальная флотилия “Сумуд”» немедленно изменить курс следования.