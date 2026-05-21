В центре Калининграда планируют ограничить движение 30 мая из-за «Зеленого марафона»

В центре Калининграда 30 марта с 7:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением «Зеленого марафона». Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок.
Движение будет ограничено по:
пр-кт у Гвардейскому на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной;
ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева на всем протяжении;
ул. Д. Донского на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до пер. Д. Донского;
ул. Гостиной на участке от дома № 2 до ул. Д. Донского.
На время ограничения изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 2А, № 4, № 72, а также троллейбусного маршрута № 2.
