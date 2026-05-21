В Петербурге стартовал новый сезон проекта «Городские танцевальные веранды»

Второй сезон проекта «Городские танцевальные веранды» стартовал в Санкт-Петербурге 13 мая, сообщили в комитете по культуре Северной столицы. Комплекс мероприятий проводят при поддержке нацпроекта «Семья».
Первая программа этого сезона — «Мелодии победной весны» — состоялась в Юсуповском саду. Для этого около дворца постелили специальное покрытие. В перерывах между танцевальными блоками участники могли провести время за настольными играми или гигантскими шахматами, решить головоломку, отправить открытку с пожеланиями своим близким в любой уголок страны.
С мая по август 2026 года ведущие коллективы культурно-досуговых учреждений Санкт‑Петербурга подготовят 12 танцевальных программ. Гостей ждут не только классическая и современная музыка, но и исторические бальные танцы. Также 27 мая, 10 июня, 8 июля, 26 августа во всех районах Санкт-Петербурга будет проходить общегородской танцевальный марафон.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.