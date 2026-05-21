В крымском селе Каштаны открыли модульную врачебную амбулаторию

Получать там медпомощь будут около 3 тысяч человек.

Модульную врачебную амбулаторию открыли в селе Каштаны в Бахчисарайском районе Крыма. Лечебное учреждение возвели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате совета министров республики.

Общая площадь нового здания превышает 208 кв. м. Помимо процедурных и прививочных комнат, в амбулатории предусмотрена палата дневного стационара, стоматологический и смотровой кабинеты. Все помещения укомплектованы современным оборудованием, мебелью и компьютерной техникой.

К врачебной амбулатории в селе Каштаны прикреплены 2983 человека, в том числе 603 ребенка. Прием пациентов ведут участковые терапевт и педиатр, стоматолог, а также средний медперсонал.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
