Исторический особняк в Ростове ждёт нового хозяина

В Ростове-на-Дону ищут инвестора, готового выкупить и вернуть к жизни объект культурного наследия регионального значения — дом В. М. Тер-Крикорова на 20-й линии, 11/22. Объявление уже размещено на специализированном портале. Особняк возвели между 1892 и 1898 годами. Здание двухуровневое: основной этаж и цокольный. Площадь участка — 618 кв. м, самого дома — 490,3 кв. м. Статус памятника культуры строение получило в 2018 году. Сегодня оно в аварийном состоянии: уцелели лишь стены и цоколь, крыша полностью утрачена. Власти надеются, что найдётся человек или компания, которые вложат силы и средства в возрождение исторического облика здания.