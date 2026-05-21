Власти Пионерского объяснили, что строят у ж/д вокзала

Власти Пионерского объяснили, что строят у железнодорожного вокзала в центре города. Как сообщили в администрации округа в ответе на запрос «Нового Калининграда», на ул. Дачной размещают частный информационно-туристический центр с кафе.
Речь идет о территории рядом с переездом в районе ул. Комсомольской, где ранее находился благоустроенный сквер с лавочками и информационными стендами для туристов. Несколько лет назад там появился новый объект, вызвавший вопросы у местных жителей из-за отсутствия паспорта стройки и информации о застройщике.
В администрации сообщили, что по адресу «г. Пионерский, ул. Дачная, 2» схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено место для НТО № 45. Сама схема была утверждена еще в 2020 году.
При этом в администрации отдельно подчеркнули, что участок «не является сквером» и относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
«Нестационарный торговый объект не является объектом капитального строительства, соответственно разрешение на строительство и размещение паспорта строительного объекта не требуется», — также сообщили в администрации округа.
Ранее руководитель общественной организации «Наследие Калининградской земли» (НАКАЗ), создатель электронной Книги памяти Калининградской области (kpko.ru) и посвященного достопримечательностям региона сайта «Пруссия39» (prussia39.ru) Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» высказал свое мнение по поводу появления объекта на месте бывшего сквера у въезда в город. Он обратил внимание на отсутствие информационных щитов и назвал эту территорию одной из основных точек туристического трафика Пионерского.
Вид на сквер от пересечения ул. Комсомольской и ул. Вокзальной. Пионерский, 2021. ЯндексПанорама.
Вид на стройку с ул. Комсомольской. Пионерский, 2024. ЯндексПанорама.
Вид на стройку от пересечения ул. Комсомольской и ул. Вокзальной. Пионерский, ноябрь 2025. Фото Дмитрия Вострикова.