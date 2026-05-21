В Астраханской области пенсионерам объяснили, как обезопасить себя в Сети

Встречу на тему кибербезопасности провели в центре общения старшего поколения в Красноярском округе Астраханской области, сообщили в информационно-издательском центре Красноярского района. Мероприятия для представителей «серебряного» возраста в нашей стране организовывают по нацпроекту «Семья».
На встрече специалисты клиентской службы местного отделения Социального фонда рассказали пенсионерам о самых распространенных схемах обмана в Сети. Слушатели узнали, как определить фальшивый звонок, подозрительное сообщение и поддельный сайт. Особое внимание на встрече уделили психологическим приемам мошенников. Пенсионерам также объяснили, как сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений при общении со злоумышленниками.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.