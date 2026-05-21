Первые маслята появились в лесах Нижегородской области

В лесах Нижегородской области начали появляться первые маслята. Об этом рассказывают грибники в сообществе «Грибы, рыбы и ягоды НН».
Первый урожай маслят обнаружил житель Нижегородской области Павел Г. в Балахне. Грибник рассказал, что в лесах сейчас очень сухо, нужны дожди.
«Да, в такую жару, маслята сразу сушеные», — написал Андрей Ф. под публикацией.
«Вау, круто!!! А я не успела сегодня маслятники проверить, отбивалась от комаров», — поделилась Олеся Л.
Ранее заведующая кафедрой ботаники и зоологии ННГУ Екатерина Воденеева рассказала, повлияет ли снежная зима на урожай грибов в Нижегородской области.