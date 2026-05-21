Белорусский эксперт назвал места на теле, куда чаще всего кусают клещи

Начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Красного Креста, инструктор по первой помощи Александр Выборный рассказал YouTube-каналу «Смотри и живи», в какие места на теле чаще всего кусают клещи.
По словам эксперта, чаще всего это места с мягкой кожей и те зоны, где насекомому проще уцепиться.
«Это подмышечные впадины, шея, могут быть также лицо, голова, паховая область — там кожа достаточно чувствительная», — отмечает Александр Выборный.
Правда клещ кусает не сразу — порядка получаса он ищет подходящее для себя место.
«Все зависит от того, во что мы одеты, обрабатываем ли одежду, а также от многих других факторов, которые могут либо сократить его поиски, либо, наоборот, помочь ему», — заметил эксперт.
Также Александр Выборный предупредил, что весной наибольшая активность у клещей весной на открытых участках:
«Как правило, клещи находятся на сухих ветках травы, высокой траве, на каком-то кустарнике. То есть на растениях, на которые они могут заползать и там поджидать свою потенциальную жертву».
Кроме весны и начала лета, когда у этих насекомых период размножения. Они крайне активны в начале осени:
«Именно тогда они наиболее активны и представляют наибольшую угрозу для человека».
