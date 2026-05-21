В Калининградском зоопарке появились великолепные зеленые гекконы, которые могут бегать по стеклам

Коллекция учреждения пополнилась удивительными существа.

Источник: Комсомольская правда

В коллекции Калининградского зоопарка, которому исполнилось 130 лет, появились новые виды. Обновление — в секторе «Террариум», сообщает пресс-служба учреждения.

Посетителей наверняка привлечет своим видом пара фельзум великолепных. Эти яркие гекконы настолько ловки, что легко бегают по абсолютно гладким вертикальным поверхностям, включая стекло.

Также новоселы — пара малышей носатого полоза Буланже. Это необычные носатые полозы.

Кроме того, новоселье справляет молодняк жабовидных квакш. Они красивы и ядовиты, а на пальцах у них — мощные присоски.