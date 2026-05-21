"Россети Урал" ввели в работу новый Центр управления сетями в Перми

Генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников открыл в Перми современный Центр управления сетями (ЦУС), оборудованный новейшими российскими разработками.
Модернизированный ЦУС является главным, ключевым элементом управления электросетевой инфраструктурой Пермского края.
«С 2025 года “Россети Урал” выполняет функции системообразующей территориальной сетевой организации в Пермском крае. Этот статус предполагает не только повышенную ответственность, но и активную работу по консолидации электросетевых активов региона. Только за 2025−2026 годы в нашу зону ответственности приняты сетевые комплексы Краснокамского, Добрянского, Чернушинского, Соликамского, Кунгурского муниципальных округов. Запуск единого Центра управления сетями в Перми — логичное и необходимое решение, позволяющее эффективно управлять растущей инфраструктурой из единой точки. Именно ЦУС становится тем технологическим ядром, которое даёт нам возможность в режиме реального времени координировать работу всех энергообъектов, оперативно распределять ресурсы и обеспечивать устойчивость энергосистемы края в целом», — отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.
В Центре управления сетями внедрены новейшие отечественные разработки и решения в сфере технологий оперативного управления сетями и цифрового мониторинга. Система передачи и отображения диспетчерской информации включает в себя несколько экранов, которые могут образовывать единое информационное пространство, что обеспечивает удобство вывода оперативной информации. Диспетчеры в режиме реального времени оценивают состояние и параметры работы энергообъектов в масштабах всего региона.
Работа современного Центра управления сетями позволяет диспетчерам круглосуточно в режиме реального времени отслеживать работу энергообъектов, нагрузку на оборудование, качественные параметры распределительной сети 35 кВ и выше. Специалисты могут оптимально планировать объёмы и сроки ремонтных и профилактических работ на энергообъектах, руководить производством оперативных переключений и ликвидацией технологических нарушений.
В настоящее время в управлении ЦУС пермского филиала «Россети Урал» находятся более 300 подстанций 35−110 кВ и около 5 000 километров линий электропередачи 110 кВ. Компания «Россети Урал» поэтапно реализовала проект по созданию в регионах присутствия единых Центров управления сетями.
В рамках мероприятия также состоялось награждение сотрудников пермского подразделения «Россети Урал» государственными и корпоративными наградами. В частности, ведущий инженер службы релейной защиты, автоматики и измерений Центральных электрических сетей Александр Козлов и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Центральных электрических сетей Виктор Исаков награждены знаком «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
