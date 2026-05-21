В Курортном районе Петербурга прошла детская велогонка

Ежегодная детская велогонка состоялась 17 мая в Сестрорецке при поддержке государственной программы «Спорт России». Участие в соревнованиях приняли 111 ребят, сообщили в администрации Курортного района Санкт-Петербурга.
Уточним, что данные состязания проводят с 2018 года. Ребята соревновались на трех дистанциях: 500, 1000 и 2000 метров. Их распределили по шести возрастным категориям.
Впервые на этих соревнованиях была использована электронная отметка времени. Для этого на ноги детей крепили специальный чип. Технология позволила получить максимально точные результаты гонки, исключить любые спорные моменты. Победители и призеры в каждой возрастной группе были награждены кубками, медалями и грамотами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.