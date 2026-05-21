В Калмыкии Национальный музей им. Пальмова получил новые экспонаты

Предметы связи были переданы в дар Национальному музею имени Пальмова в Элисте, сообщили в Министерстве цифрового развития Республики Калмыкии. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Так, музей получил 13 предметов. Среди них — полевой проводной телефон «ТАИ-43», радиоприемник «Селена РП- 405», минифон TDS12−1, а также пейджер, модем и мобильный роутер. Отметим, что торжественная передача данных предметов прошла во время выставки «Связь времен». Экспозиция рассказывает об эволюции телефонной связи в Калмыкии.
