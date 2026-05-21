Работу больницы в Красноярском крае оптимизировали по просьбе пациентов

Пациент Дзержинской районной больницы в Красноярском крае пришёл на осмотр и долго не мог подписать у сотрудников документы и уточнить информацию. Чтобы сообщить о проблеме, посетитель отправил обращение через QR-код обратной связи.
Реакция руководства последовала быстро. Для сотрудников провели дополнительный инструктаж и подготовили понятные маршрутные памятки для работы с пациентами.
По нацпроекту «Здравоохранение» в 2021 году пополнили автопарк больницы, а о комфорте пациентов сейчас заботятся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
На всех объектах, построенных или обновлённых по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочёт — отсканируйте код и специалисты всё рассмотрят!