ГК ТОЧНО инвестирует 250 млрд рублей в новый проект в Республике Татарстан

На XVII Международном экономическом форуме ГК ТОЧНО презентовала новый проект в Татарстане — жилой район «Кадерле». Сумма инвестиций в один из самых масштабных комплексов республики составит более 250 млрд рублей.
Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стала генеральным партнером международной выставки недвижимости International Property Market (IPM), которая прошла при поддержке правительства России и Татарстана.
На одном из ключевых событий деловой программы — сессии «Территории XXI века: от мировых трендов к комплексному развитию» — выступил генеральный директор ГК ТОЧНО в Республике Татарстан Азат Назмеев. Он представил масштабные проекты комплексного развития территорий (КРТ), которые компания реализует в 10 регионах страны. Сегодня портфель застройщика насчитывает 6 млн кв. м, а в планах на 2026 год — ввести в эксплуатацию рекордные 500 тыс. кв. м.
Акцент в спиче Назмеев сделал на создании новых центров притяжения в Татарстане — девелопер активно инвестирует в развитие республики, сумма вложений превышает 300 млрд рублей. Так, компания уже возводит масштабный проект по механизмам КРТ — город-курорт «Васильевский остров»* в пгт. Васильево, который стал частью программы «Большой Зеленодольск». Его девелопер презентовал год назад, сегодня I и II этапы строительства реализованы уже на 40% — первые резиденты получат ключи в 2027 году.
Жилой район «Кадерле» станет первым проектом ТОЧНО в Казани и вторым в республике, а также крупнейшим в портфеле компании и одним из самых масштабных в регионе. Партнером в части проектного финансирования снова выступил Банк ДОМ.РФ. В переводе с татарского «дорогой», «ценный» проект на северо-востоке Казани станет органичной частью «Восточной дуги», выполняя роль одного из ключевых центров притяжения. Проект площадью 124 га девелопер реализует по принципам комплексного развития территорий.
О новом стандарте застройки генеральный директор ГК ТОЧНО по Республике Татарстан Азат Назмеев рассказал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, министру строительства РФ Иреку Файзуллину, замминистру строительства РФ Никите Стасишину, раису РТ Рустаму Минниханову и министру строительства РТ Марату Айзатуллину во время осмотра экспозиции. На макете представили 4 школы и 8 детских садов, современные поликлиники — взрослую и детскую, собственное пожарное депо, культурно-досуговый центр с коворкингами и офисами, фитнес-центр, мечеть и православный храм. Комплекс обеспечит 9 тыс. новых рабочих мест.
Новый район будет состоять из двух кластеров, которые разделит проезд 29 — проект магистрали девелопер разрабатывает с Институтом пространственного планирования Республики Татарстан.
«Мы строим не просто самый крупный в республике жилой район, а полноценный город с собственным культурным кодом. Мечеть и храм, современный деловой центр, развитая социальная, транспортная и коммерческая инфраструктуры сделают этот район полностью автономным. Здесь роль ТОЧНО — в создании новой городской идентичности. Каждый житель сможет реализовать все потребности — от духовных до профессиональных — не выезжая за пределы своего квартала. Участвуем в создании каркаса “Восточной дуги”, где каждый узел — это высокотехнологичное, эстетичное и функциональное пространство. Таким образом, повышаем общий инвестиционный и туристический потенциал Татарстана», — комментирует Азат Назмеев.
*ЖК «Васильевский остров». ООО «Специализированный застройщик 1». Бренд ТОЧНО.
