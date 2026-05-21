На трассе А‑180 «Нарва» в Ленобласти провели субботник

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами организовал субботник на территории автомобильной дороги А‑180 «Нарва» в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в ведомстве.
Так, сотрудники комплекса по переработке отходов (КПО) «Кингисепп», управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области и "Невского экологического оператора совместно убрали территорию вдоль трассы. Уточняется, что все собранные отходы уже отправлены в КПО.
«На территории Ленинградской области в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проводились масштабные мероприятия по благоустройству значимых мест региона. Важной частью этой работы также стало приведение в порядок автомобильной дороги А‑180 “Нарва” — артерии, связывающей Санкт‑Петербург и Ленинградскую область» — отметила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.