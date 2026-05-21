В конце недели в Татарстане теплая и сухая погода сменится дождями и грозами

В пятницу и субботу, 22 и 23 мая, характер погоды в Татарстане практически не изменится, осадки маловероятны. В ночь на завтра, 22-го числа, столбики термометров опустятся до +4, +9 градусов, кое-где на западе — до +14. Днем воздух прогреется до +23, +28 градусов. Послезавтра, 23-го числа, температурный фон повысится: в темное время суток ожидается от +7 до +12 градусов, местами на западе — до +16, а в светлое — от +26 до +31 градуса.