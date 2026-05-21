Губернатор ввёл льготные займы для предпринимателей, пострадавших при пожаре в ТЦ «Гиант»

В Калининградской области ввели дополнительную меру поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пожаров. Постановление подписали по поручению губернатора Алексея Беспрозванных после его поездки на место пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде, где 5 апреля 2026 года выгорели десятки торговых точек.
Глава региона лично встречался с погорельцами и обещал помочь. Теперь предприниматели, арендовавшие площади в «Гианте», могут обратиться в центр «Мой бизнес» за микрозаймом на восстановление. Максимальная сумма — 3 млн рублей. Если есть залог — ставка 5% годовых, если нет — 12%. Срок — до трёх лет.
По словам Беспрозванных, важно было сделать поддержку доступной и без лишних бюрократических барьеров.