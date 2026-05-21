В Воронеже умерла арт-директор Театра кукол Светлана Дремачева

Родилась Светлана Дремачева (урожденная Кривопустова) 9 февраля 1953 года в Алма-Ате в семье военного. В 1977 году окончила отделение журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ), после чего по распределению уехала в Ташкент, где заведовала литературной частью Академического русского драматического театра (1980−1982). Затем работала директором учебного театра театрально-художественного института (1982−1984), методистом и начальником рекламно-издательского отдела министерства культуры Узбекской ССР (1984−1996). С 1997 года по приглашению Валерия Вольховского начала работать в театре кукол «Шут». Заместителем директора по организации зрителя и арт-директором была с 2009-го по 2022 год.