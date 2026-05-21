В Саратове открыли новый центр функциональной диагностики животных

Центр функциональной диагностики открыли в Вавилонском университете в Саратове в ходе реализации проекта «Ветеринарные препараты» программы «Приоритет 2030», которая соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети». Его работа поможет выявлять болезни животных на ранних стадиях, сообщили в учебной организации.
Центр оснащен оборудованием для УЗИ, функциональной диагностики и лабораторных исследований животных, что позволит студентам получать практические навыки на высоком уровне, а ученым — быстрее получать результаты исследований новых ветеринарных препаратов и вакцин. На открытии провели мастер-классы: по лабораторному анализу крови (знакомство с новым оборудованием), по ультразвуковой диагностике (освоение базовых принципов исследования) и по ЭКГ лошади (функциональная диагностика крупных животных).
«Открытие центра позволит на новом уровне готовить ветеринарные кадры и сократить сроки научных исследований. Ученые вуза впервые в мире расшифровали геном бактерии, вызывающей листериоз, и совместно с компанией “Нита-фарм” разрабатывают отечественную вакцину», — отметил ректор Дмитрий Соловьев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.