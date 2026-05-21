В Тюмени стартовал ежегодный проект «Школа реставратора»

В этом году к занятиям приступили 16 тюменцев в возрасте от 14 лет — воспитанники поисковых отрядов и молодые люди, впервые присоединяющиеся к поисковому движению региона. На протяжении двух недель под руководством опытных наставников школьники будут осваивать тонкости восстановления предметов, найденных в ходе полевых поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны.