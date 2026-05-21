В Тюмени стартовал ежегодный проект «Школа реставратора»

Старт проекту «Школа реставратора» дали в Тюменском областном поисковом центре имени Артура Ольховского, сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер». Развитие подрастающего поколения — задача нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом году к занятиям приступили 16 тюменцев в возрасте от 14 лет — воспитанники поисковых отрядов и молодые люди, впервые присоединяющиеся к поисковому движению региона. На протяжении двух недель под руководством опытных наставников школьники будут осваивать тонкости восстановления предметов, найденных в ходе полевых поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны.
Ребята узнают основы реставрации изделий из металла, кожи, дерева и бумаги, какие химические и физические процессы происходят с артефактами. Также подростков познакомят с музейным и экскурсионным делом и историей Великой Отечественной войны, обмундированием и вооружением Красной армии.
После юные реставраторы восстановят артефакты из недавних экспедиций в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. Среди экспонатов — фрагменты вооружения, элементы экипировки и личные вещи бойцов. После они пополнят фонды Музея истории поискового движения Тюменской области.
