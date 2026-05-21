Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с 1 июня снимут весенний запрет на ловлю рыбы

Нерестовый запрет на рыбалку в Ростовской области завершится 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

Весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы в Ростовской области завершится 1 июня. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении.

Ограничения действовали с 1 марта по 31 мая. В период запрета рыбачить можно было только с берега, вне мест нереста, используя поплавочные или донные удочки.

Полный запрет на вылов действовал в Махинском заливе, протоке Караич, реках Койсуг, Аксай, Черкесская, Тузлов и Грушевка. Также ограничения распространялись на участки рек в радиусе 500 метров у федеральных трасс и железнодорожных мостов, а также на Мокрую Чумбурку, Веселовское водохранилище, Северский Донец и участок перед гирлом Миусского лимана.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше