"Вкусвилл" прокомментировал ситуацию с доставкой заказа девушкой-курьером

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Курьеры видят вес заказа до того, как принять решение, соглашаться ли им на его выполнение, отказ не влечет за собой штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Вкусвилла», прокомментировав ситуацию с доставкой тяжелого заказа девушкой-курьером.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что жительница Москвы написала жалобу в поддержку сети «Вкусвилл» после того, как ее заказ весом 11 килограмм привезла курьер-девушка. Покупательница по своему желанию помогла курьеру поднять заказ на этаж, но ее возмутили внутренние правила сети доставки.
«Мы работаем с курьерами-партнерами на гибких условиях: они могут самостоятельно принимать решение, какой заказ принять к доставке и оценить вес до того, как согласиться на маршрут. Правилами компании предусмотрено, что автоматическое распределение заказов не влияет на право партнера отказаться от конкретного заказа без каких-либо штрафов, если заказ ему не подходит», — сказали в компании.
Там подчеркнули, что курьеры могут поднимать заказ частями, в несколько подходов, что полностью соответствует нормам трудового законодательства РФ в части ограничений по подъему тяжестей.
«Вкусвилл» также отмечает, что соблюдает требования законодательства и внимательно следит за соблюдением безопасных условий труда для курьеров-партнеров и сотрудников.
В компании дополнительно уточнили у курьера, все ли ее устраивает в работе. Она подтвердила, что условия сотрудничества ей подходят. Также кураторы имеют возможность подключить дополнительных курьеров-партнеров к доставке одного заказа, если на точке сборки видят, что он тяжелый или громоздкий — девушка от помощи отказалась, подтвердив свою готовность выполнить доставку самостоятельно, добавили во «Вкусвилле».