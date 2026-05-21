Белого медведя из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы

Белого медведя Терпея угостили свежими проростками пшеницы в Московском зоопарке.

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Белого медведя Терпея из Московского зоопарка угостили свежими проростками пшеницы, сообщили в столичном зоосаде.

На видео, опубликованном в Telegram-канале зоопарка, белый мишка сначала изучил угощение, обнюхал его и только после этого приступил к дегустации.

«Сотрудники Московского зоопарка регулярно придумывают различные варианты обогащения среды для своих подопечных. В этот раз в вольер к Терпею принесли свежие сочные проростки пшеницы, выращенные сотрудниками садово-паркового отдела. Белый великан с интересом изучил лакомства и тут же приступил к дегустации», — говорится в сообщении к видео.

Пожилого пермского белого медведя Терпея перевезли из Казанского зооботанического сада, где он временно обитал, в Московский зоопарк в октябре 2024 года.