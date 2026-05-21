«Яндекс. Карты» запустили онлайн-светофоры на проспекте Гагарина и улице Родионова

«Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» начали показывать сигналы светофора в реальном времени в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.
Столица Приволжья стала третьим городом России, где работает такая функция. Ранее она появилась в Москве и Санкт-Петербурге.
Теперь нижегородские водители могут построить маршрут и увидеть на экране цвет ближайшего светофора. Если он оборудован таймером, приложение покажет, сколько времени осталось до смены сигнала.
«О безопасности позаботились отдельно. Когда автомобиль слишком быстро приближается к светофору с красным сигналом, сервис выдает предупреждение», — отметил глава региона.
Новая функция позволит точнее рассчитывать время поездки, так как маршруты будут строиться с учетом времени ожидания перед светофором. Пока что функция доступна на Гагарина, Родионова и нескольких улицах в нижней части города.
