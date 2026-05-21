Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние звонки в школах Челябинска пройдут с 22 по 26 мая

В школах Челябинска скоро зазвучат последние звонки. Праздничные мероприятия, приуроченные к окончанию учебного года, запланированы на 22—26 мая.

Об этом сообщили в городском комитете по делам образования.

Выпускные вечера Минпросвещения России рекомендовало провести 27 мая. До этой даты ученики невыпускных классов смогут сдать учебники и завершить учебный год. Вместо целой недели им предстоит отучиться всего несколько дней.

Формат проведения последних звонков — на улице или в помещении — определяет руководство каждой школы самостоятельно. Если погода будет хорошей, мероприятие могут организовать на открытом воздухе. В случае дождя, холода или по соображениям безопасности праздник перенесут в актовый или спортивный залы.

В комитете по образованию подчеркнули, все массовые мероприятия в школах должны проходить с соблюдением необходимых мер безопасности. Соответствующие рекомендации доведены до руководителей образовательных учреждений и действуют на постоянной основе.

Ранее мы писали о том, что более 8 тысяч челябинских выпускников простятся со школой в парке Гагарина в ночь с 26 на 27 июня.