Последние звонки в школах Челябинска пройдут с 22 по 26 мая

Об этом сообщили в городском комитете по делам образования.
Выпускные вечера Минпросвещения России рекомендовало провести 27 мая. До этой даты ученики невыпускных классов смогут сдать учебники и завершить учебный год. Вместо целой недели им предстоит отучиться всего несколько дней.
Формат проведения последних звонков — на улице или в помещении — определяет руководство каждой школы самостоятельно. Если погода будет хорошей, мероприятие могут организовать на открытом воздухе. В случае дождя, холода или по соображениям безопасности праздник перенесут в актовый или спортивный залы.
В комитете по образованию подчеркнули, все массовые мероприятия в школах должны проходить с соблюдением необходимых мер безопасности. Соответствующие рекомендации доведены до руководителей образовательных учреждений и действуют на постоянной основе.
Ранее мы писали о том, что более 8 тысяч челябинских выпускников простятся со школой в парке Гагарина в ночь с 26 на 27 июня.