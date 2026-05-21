В Калининградской области предприниматели, пострадавшие от пожаров, могут получить льготные микрозаймы — Беспрозванных

Губернатор подписал специальное постановление правительства.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области предприниматели, представляющие малый и средний бизнес, пострадавшие от пожаров и понесшие убытки, могут оформить микрозайм по пониженной ставке. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

О важности помощи погорельцам губернатор сказал, побывав 5 апреля на месте сгоревшего ТЦ «Гиант» в Калининграде.

Выплаты оформляет центр «Мой бизнес». Максимальная сумма микрозайма составляет 3 млн. рублей. Её предоставляют по ставке 5% годовых для субъектов МСП, предоставивших залог по микрозайму, и 12% годовых — для субъектов МСП, не предоставивших залог. Максимальный срок до 36 месяцев.

Напомним, из-за пожара в «Гианте» пострадал бизнес более 50 предпринимателей из числа арендаторов.

