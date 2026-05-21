В Росатоме разработали электролит, не теряющий свойств на полюсах и в космосе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Росатома разработали электролит для работы батарей при температурах до −60°C, сообщает пресс-служба ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома).
Низкотемпературный электролит разработали специалисты научно технического центра АО «Росатом химия» (предприятие топливного дивизиона). Раствор успешно выдержал предварительные испытания и даже продемонстрировал небольшое превосходство над существующими импортными аналогами. Как отмечается в сообщении ТВЭЛ, это решение открывает перспективы для создания в России цепочки производства аккумуляторных батарей, пригодных для эксплуатации в условиях Арктики, а также на полярных и космических станциях, где элементы питания теряют эффективность из-за холода, подчеркивается в сообщении ТВЭЛ.
Электролит — раствор солей лития, которым в аккумуляторах пропитывают пористый сепаратор и электроды. Он обеспечивает перемещение катионов лития. Благодаря этому становится возможным многократный заряд и разряд аккумулятора в течение долгого времени. Свойства электролита напрямую влияют на характеристики аккумулятора: энергоемкость, мощность, срок службы и безопасность. В условиях экстремальных морозов электролит становится вязким, как мед, внутреннее сопротивление ячейки растет, концентрационная поляризация увеличивается, в результате рабочее напряжение элемента значительно уменьшается.
«Мы разработали электролитный состав, который слабо чувствителен к переохлаждениям, поэтому аккумуляторные ячейки на его основе даже при −60°C теряют максимум 30% своей общей энергоемкости в сравнении с их работой при комнатной температуре», — заверил и. о. генерального директора АО «Росатом химия» Александр Селезнев, чьи слова приводятся в сообщении. В настоящее время госкорпорация ведет работу с индустриальными партнерами для изготовления серийной партии ячеек с улучшенным электролитом.