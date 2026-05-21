В Росатоме разработали электролит, не теряющий свойств на полюсах и в космосе

«Мы разработали электролитный состав, который слабо чувствителен к переохлаждениям, поэтому аккумуляторные ячейки на его основе даже при −60°C теряют максимум 30% своей общей энергоемкости в сравнении с их работой при комнатной температуре», — заверил и. о. генерального директора АО «Росатом химия» Александр Селезнев, чьи слова приводятся в сообщении. В настоящее время госкорпорация ведет работу с индустриальными партнерами для изготовления серийной партии ячеек с улучшенным электролитом.