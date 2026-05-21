Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, скрывшей 168 рублей

ВОРОНЕЖ, 21 мая — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль из Воронежа, которую обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода в размере 168 рублей при получении социального контракта, сообщила пресс-служба СК РФ.
Пигуль, будучи самозанятой, занималась наращиванием ресниц в Воронеже. Девушка рассказала РИА Новости, что в июне 2024 года ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета. В июне 2025 года срок контракта завершился, соцзащита, по словам Елизаветы, никаких претензий не предъявила и сочла его выполненным на 100%. Однако в декабре 2025 года в отношении Елизаветы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат». Ей вменяют сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.
«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову М. А. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации», — говорится в канале СК на платформе «Макс».