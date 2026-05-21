В Самарской области ввели нерестовый запрет до 10 июня

С 20 апреля до 10 июня в Самарской области будет действовать нерестовый запрет на рыбалку. В этот период в регионе запрещена ловля с лодки или с других плавательных средств — рыбачить можно только с берега одной поплавочной удочкой или спиннингом с не более чем двумя крючками.
Запретная зона в районе Жигулевской ГЭС составляет 2 км ниже и 500 м выше плотины, а суточная норма вылова не должна превышать 5 кг на человека. Проверку соблюдения правил будут осуществлять благодаря рейдам.
Рыбкам стоит помнить, что за нарушение этого запрета может грозить уголовная или административная ответственность.