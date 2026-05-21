Антонов пожелал Путину долгих лет жизни на пользу России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Народный артист России Юрий Антонов поблагодарил президента России Владимира Путина за присуждение ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и пожелал главе государства долгих лет жизни на пользу и благо России.
Путин вручает государственные награды в Кремле в четверг. Среди награждаемых — народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
«Друзья, я хочу поблагодарить нашего президента за столь высокую оценку моего труда и такую высокую государственную награду. Хочу пожелать Владимиру Владимировичу долгих лет жизни на пользу нашего государства», — сказал он на церемонии вручения государственных наград.