Евгений Люлин отмечен благодарностью за поддержку СВО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил благодарность Государственного фонда «Защитники Отечества». От имени руководителя фонда, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилёвой, награду спикеру вручил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Благодарность объявлена за активное участие в деятельности фонда и поддержку ветеранов специальной военной операции. В частности, был особо отмечен личный вклад Евгения Люлина в организацию Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Защитников Отечества», которое успешно прошло в Нижегородской области в прошлом году.
Кроме того, депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания под руководством спикера с 2022 года регулярно направляют гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР, а также бойцам в зону СВО. Сам Евгений Люлин сейчас выступает наставником дважды кавалера Ордена Мужества, боевого офицера Александра Молгачева — участника регионального этапа федеральной программы «Время Героев», чьи инициативы активно применяются в текущей законотворческой работе.
