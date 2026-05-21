Евгений Люлин отмечен благодарностью за поддержку СВО

Награду спикеру регионального парламента от имени Анны Цивилёвой вручил первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин получил благодарность Государственного фонда «Защитники Отечества». От имени руководителя фонда, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анны Цивилёвой, награду спикеру вручил первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Благодарность объявлена за активное участие в деятельности фонда и поддержку ветеранов специальной военной операции. В частности, был особо отмечен личный вклад Евгения Люлина в организацию Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Защитников Отечества», которое успешно прошло в Нижегородской области в прошлом году.

Кроме того, депутаты и сотрудники аппарата Заксобрания под руководством спикера с 2022 года регулярно направляют гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР, а также бойцам в зону СВО. Сам Евгений Люлин сейчас выступает наставником дважды кавалера Ордена Мужества, боевого офицера Александра Молгачева — участника регионального этапа федеральной программы «Время Героев», чьи инициативы активно применяются в текущей законотворческой работе.

