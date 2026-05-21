Липецкие власти заплатят 15 млн за апгрейд сайта правительства на российском ПО

Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области объявило электронный аукцион на модернизацию интернет-портала регионального правительства. По требованию властей все работы должны выполняться с использованием только отечественного программного обеспечения (ПО). Начальная цена контракта составляет 15 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разработать страницу губернатора со сводками по каждому заместителю и министерству, а также единый экран для проверки и утверждения всех поступающих данных — с разными уровнями доступа для администраторов и чиновников министерств. Кроме того, необходимо создать не менее 50 интерактивных отчетов с диаграммами и таблицами по ключевым показателям работы исполнительных органов области.
Источник финансирования — областной бюджет. Гарантийный срок на результаты работ составит 12 месяцев.
Заявки на аукцион принимаются до 28 мая, итоги планируют подвести 1 июня.
В августе прошлого года в Липецкой области за 85,9 млн руб. искали поставщика суперкомпьютера, способного обучать ИИ. По данным портала госзакупок, две заявки на 79,9 млн и 79,5 млн были отклонены из-за «недостоверной информации».