МАК определил причину аварии с вертолетом санавиации в Нижегородской области

Непроклей на одной из лопастей рулевого винта у данного вертолета выявили на заводе еще до передачи судна в эксплуатацию. Но этот дефект был устранен. После происшествия было проверено 63 вертолета этой модели и 10 рулевых винтов, хранящихся на складах. От эксплуатации отстранили 50 винтов (100 лопастей), которые затем направили на КВЗ для повторного исследования.