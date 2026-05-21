WSJ: Израиль начал высокотехнологичную кампанию по ликвидации всех причастных к теракту 7 октября 2023 года

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, Израиль создал элитную оперативную группу NILI для выслеживания причастных к теракту 7 октября. Агенты военной разведки и службы внутренней безопасности «Шин-Бет» скрупулезно анализируют видеозаписи, которые боевики после теракта опубликовали в соцсетях. Они применяют программное обеспечение для распознавания лиц, чтобы идентифицировать людей на изображениях, и анализируют перехваченные телефонные переговоры.
Они изучают данные о геолокации, полученные из записей базовых станций мобильной связи, и проводят допросы задержанных жителей Газы с целью установления их причастности к теракту 7 октября.
«Операция возмездия» затрагивает всех — от простых боевиков до высшего руководства ХАМАС, отмечает WSJ.
Даже человек, который в день теракта проехал на тракторе через пограничный барьер, оказался в «списке целей». Почти два года спустя после нарушения границы водитель трактора был опознан, обнаружен и ликвидирован в результате авиаудара, когда он шел по узкой городской улице в Газе. А 15 мая израильские военные уничтожили Изз ад-Дина аль-Хаддада, которого считали «одним из главных виновников» теракта 7 октября и главой военного крыла движения ХАМАС.
Один из сотрудников службы безопасности сообщил WSJ, что приоритетное внимание уделяется террористам, ликвидация которых могла бы утешить членов семей жертв. Это в Израиле называют «уврачеванием души». «Это четкий сигнал всем врагам — задумайтесь о цене подобного теракта», — сказал Шалом Бен Ханан, экс-сотрудник «Шин Бет».