Опубликовано видео с «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

118 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Нижегородской области. Во время этой популярной Всероссийской акции в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры региона прошло более 500 мероприятий. Это выставки, спектакли, лекции, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, бои реконструкторов и другие события, погрузившие посетителей в мир истории и культуры.
Так как 2026 год объявлен Годом единства народов России, главной темой акции стала «Родное» — в этот вечер особое внимание уделили народным традициям в разных сферах искусства — от старинных песен до ремесел и промыслов.
Как это было — смотрите видео корреспондентов «Молодёжной редакции».
Софья Барсукова, Артём Шелудешев, Арина Панюхина.