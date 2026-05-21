Опубликовано видео с «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

118 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Нижегородской области. Во время этой популярной Всероссийской акции в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры региона прошло более 500 мероприятий. Это выставки, спектакли, лекции, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, бои реконструкторов и другие события, погрузившие посетителей в мир истории и культуры.