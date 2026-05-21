Около 1660 км коммунальных сетей обновили в ПФО с 2022 года

Порядка 1660 км коммунальных сетей обновили в Приволжском федеральном округе с 2022 года, сообщается в официальном телеграм-канале Фонда развития территорий.
Работы велись с привлечением льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния и субсидий из федерального бюджета.
«Работа развернута по всей стране. В том числе в Приволжском федеральном округе по этим двум программам с 2022 года работы завершили на 982 коммунальных объектах, включая порядка 1660 км инженерных сетей», — подчеркнул вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.
Возглавила топ-7 по протяженности замененных сетей Нижегородская область (356 км), на втором месте — Республика Башкортостан (269 км), третье место у Самарской области (201,5 км), четвертая строчка осталась за Республикой Татарстан (162,4 км), пятое место — Пермский край (139 км), шестая — Чувашская Республика (138,2 км), а замкнула список Удмуртская Республика (125 км).
Напомним, что в России введено свыше 2,5 тысяч объектов по двум программам модернизации ЖКХ.