В центре Калининграда перекроют движение для проведения массового забега

На центральных улицах Калининграда перекроют движение для проведения массового забега «Зелёный марафон». Мероприятие состоится 30 мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ограничения введут с 7:00 до 14:00. Движение будет перекрыто на следующих улица:
Гвардейский проспект — на участка от Румянцева до Театральной; улица Румянцева — на всём протяжении; улица Донского — на участке от Румянцева до переулка Донского; улица Гостиная — на участке от дома № 2 до улицы Донского.
На период ограничений изменят маршруты движения общественного транспорта. Автобус № 4 пойдёт по Советскому и Ленинскому проспектам, Портовой и далее по существующей схеме; обратно — по Ленинскому, площади Победы и Советскому проспекту.
Автобус № 2А пустят по Московскому и Ленинскому проспектам, Театральной, Гвардейскому, площади Победы, Ленинскому и Московскому проспектам. Маршрутка № 72 и троллейбус № 2 будут курсировать по Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам.