Саранча на подходе: под Волгоградом мониторят земли под обработку

В настоящее время специалисты Волгоградского Россельхозцентра продолжают объезжать поля, чтобы выяснить, где именно саранча вылупилась из яиц, уточнить заселённую площадь и решить, как именно бороться с вредителями. В третьей декаде мая химическую обработку проведут на отдельных участках в Иловлинском, Котельниковском, Старополтавском и Суровикинском районах.