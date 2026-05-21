Саранча на подходе: под Волгоградом мониторят земли под обработку

В конце мая в Волгоградской области приступят к первым обработкам от саранчи — пока на небольшой площади в 58 гектаров в четырёх районах, но к началу июня, как только саранча начнёт массово выходить из кубышек, интенсивность работ вырастет, сообщает РИАЦ.
В настоящее время специалисты Волгоградского Россельхозцентра продолжают объезжать поля, чтобы выяснить, где именно саранча вылупилась из яиц, уточнить заселённую площадь и решить, как именно бороться с вредителями. В третьей декаде мая химическую обработку проведут на отдельных участках в Иловлинском, Котельниковском, Старополтавском и Суровикинском районах.
Как пояснили в ведомстве, защита сельхозугодий и территорий рядом с сёлами от саранчи находится на постоянном контроле. Тактику обработок согласуют с профильным комитетом администрации региона, главами муниципалитетов и самими аграриями.
Силы и средства на борьбу с вредителем предусмотрены. В отдельных районах даже вводят режим повышенной готовности — этот инструмент уже показал себя эффективным, он позволяет организовать работу быстро, подстраиваясь под ситуацию.
В начале мая вопросы защиты от саранчи обсуждали на совещании у вице-губернатора Василия Иванова. Системный подход, который Волгоградская область применяет уже несколько лет, даёт свои плоды: ежегодно обрабатывать приходится не больше одного процента от всех сельхозземель региона.
