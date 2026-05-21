Калининградского адвоката задержали за посредничество во взятке за прекращение уголовного дела

В Калининграде сотрудники УФСБ задержали адвоката при получении взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в начале 2026 года адвокат, осуществлявший защиту фигуранта уголовного дела, сообщил подзащитному, что может выступить посредником при передаче денег за прекращение уголовного преследования. 19 мая 2026 года при получении части требуемой суммы адвоката задержали сотрудники УФСБ.
В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу.
Расследование продолжается: следствие устанавливает все обстоятельства преступления и возможные дополнительные эпизоды.