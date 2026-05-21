Гроза с ливнем и градом обрушатся на Москву в пятницу

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Гроза, ливень и град ожидаются местами в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости синоптики Гидрометцентра России.
«Несмотря на переменную облачность и температуру воздуха до плюс 30 градусов, в Москве местами ожидаются гроза, град, ливень, а вместе с ними и порывы ветра до 17 метров в секунду», — рассказали эксперты.
По словам синоптиков, пятничная гроза продолжится в столице и ночью, а закончится она только в субботу, помимо этого, в Гидрометцентре прогнозируют, что температура воздуха будет с каждым днем понижаться.