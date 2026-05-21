В Тюменской области прошло мероприятие «Добро. Цех»

Мероприятие «Добро. Цех» прошло 13−14 мая в Тюменской области, сообщили в региональном Дворце творчества и спорта «Пионер». Развитие волонтерского движения — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ранее по итогам обучающей программы «Фабрика смыслов» были отобраны 49 социальных инициатив. Они прошли в следующий этап регионального проекта «Школа общественных инициатив #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО» — «Добро. Цех». В результате были определены 16 победителей. В новом учебном году их авторов будут ждать на итоговой сессии школы. Там они расскажут, как реализуют свои проекты.
Кроме того, в программе «Добро. Цеха» были интерактивные занятия, тренинги по социальному проектированию и питч-сессия. Также для участников мероприятия провели панельную дискуссию по финансированию проектов, командный тимбилдинг и музыкальный вечер. Помимо этого, был предусмотрен образовательный блок.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.