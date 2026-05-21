Как обеспечить качество и доступность жилья

В Воронеже в рамках отраслевой встречи «Индустриальное домостроение» прошел урбан-тур по жилому комплексу «Яблоневые сады». Участниками мероприятия стали руководители и представители строительных и девелоперских компаний из разных городов России, в том числе Москвы, Краснодара, Самары, Перми, Тюмени, Челябинска и Тамбова.
Встреча состоялась в рамках форума-выставки «Строительная неделя Черноземья». Ее организаторами выступили ЕРЗ, Союз строителей Воронежской области и АО «СЗ “ДСК”. Центральной темой программы стали современные подходы к индустриальному домостроению, внедрение новых технологий, типизация архитектурных и инженерных решений, а также развитие жилых кварталов как полноценной городской среды.
Участники мероприятия посетили ЖК «Яблоневые сады» — масштабный жилой комплекс в северной части Воронежа. Проект реализуется на территории 52 гектаров. Общий объем жилья здесь составит 732 тыс. кв. м., из которых уже возведено около 330 тыс. кв. м. В развитии жилого комплекса участвуют компании ДСК и Выбор.
— Именно для этого микрорайона совместно с «Жилпроектом» была разработана новая серия жилых домов ПС, — рассказал генеральный директор АО «СЗ “ДСК” Андрей Соболев. — Она отличается более плоскими фасадами, высотой потолков 2,80 м, увеличенными оконными проемами до 1,80 м и дверными проемами до 2,20 м.
Все квартиры ДСК сдаются с чистовой отделкой «под ключ». Участникам урбан-тура показали шоу-рум, в котором они смогли оценить современную планировку и качество отделки.
Одной из ключевых точек маршрута стал корпус «Наука» образовательного центра «Траектория», построенный ДСК.
В рамках мероприятия гости также посетили завод индустриального домостроения СовТехДом в микрорайоне Придонской. Завод начал работать в 2013 году. Участники экскурсии посетили основные производственные линии — арматурный цех, где изготавливают сварные арматурные сетки, линию циркуляции паллет, выпускающую наружные стеновые панели. Посмотрели, как кассетные установки выпускают внутренние панели и плиты перекрытия, побывали на складе готовой продукции.
Проектная мощность технологической линии 180 тыс. кв. жилья в год сейчас увеличена до 330 тыс. кв. м. На заводе трудится порядка 950 человек.
Гости также поделились впечатлениями от увиденного.
Виктор Суетин, генеральный директор АО «СтройПанельКомплект», заслуженный строитель РФ, г. Пермь:
— Однозначно скажу, что у воронежских коллег есть чему поучиться. При том, что я работаю в строительной сфере уже более 40 лет. С большим удовольствием и интересом прошел экскурсию, многое почерпнул для себя. Особенно хочу отметить культуру производства на предприятии, профессионализм и аккуратность рабочих, чистоту в цехах. Где есть культура производства, там всегда качество!
После экскурсии состоялась закрытая отраслевая сессия, посвященная развитию индустриального домостроения. Участники совещания обменялись опытом, обсудили вопросы повышения качества и скорости строительства, а также перспективные направления развития.
В частности, Сергей Лукин, председатель совета директоров ДСК, депутат Воронежской областной Думы подчеркнул:
— Сегодня на площадке завода «Совтехдом» мы видим, как новые технологии и современное оборудование позволяют уйти от типичных проблем старого панельного домостроения. Вместе с тем в отрасли по‑прежнему остается немало вопросов, которые требуют решения уже на уровне Минстроя РФ: без системной работы, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта строительная отрасль не сможет и дальше оставаться драйвером экономики.
Сергей Лукин добавил, что важно концентрироваться на обмене опытом и понимать, как поступательно двигаться вперед, чтобы качество жилья, которое предоставляется новоселам, соответствовало современным требованиям.
По итогам совещания было принято решение о том, что необходимо объединиться для совместного решения проблем отрасли, количество которых возрастает с каждым годом.
Реклама. АО «СЗ “ДСК”.