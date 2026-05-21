Пенсии, компенсация расходов на ЖКХ, образовательные и другие льготы для участников СВО и их семей

Эксперт напомнил, что к образовательным льготам относится отдельная квота при поступлении в вузы для участников СВО и их детей, предусмотренная статьей 71 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, для уже обучающихся ветеранов СВО и их детей предусмотрена возможность перевода с платного обучения на бюджетные места при их наличии в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 28.08.2023 № 822. Также действует механизм первоочередного зачисления в колледжи и техникумы, а с 1 января 2026 года участники СВО получили право и на второе бесплатное среднее профессиональное образование по другой специальности, что закреплено в пункте 4.2 статьи 68 федерального закона № 273.