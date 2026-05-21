Евпаторийский зоопарк, где в пожаре погибли животные, готовят к открытию

Пожар, напомним, вспыхнул в ночь на 16 апреля 2024 года из-за замыкания в холодильнике. Огонь за считанные минуты охватил все здание. Животные в вольерах горели заживо. В живых остался только крокодил Вася, который залег на дно бассейна и забился под камень. Спустя трое суток его нашли целым и невредимым под завалами. Два года он ютился в небольшом бассейне, а теперь отпраздновал новоселье — крокодила перевели в новый просторный вольер.