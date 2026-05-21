Евпаторийский зоопарк, где в пожаре погибли животные, готовят к открытию

Евпаторийский «Тропикпарк», где в апреле 2024 года во время пожара погибли более 200 видов экзотических животных, готовится к открытию.
Создателям понадобилось два года, чтобы возродить экзотариум. Символом возрождения станет мифологическая птица Феникс, образ которой встретит посетителей на входе.
«Многое сделано с зашифрованными символами. Например, в центре зала стоит огромное древо. Оно еще не закончено, но если присмотреться, то в стволе, на каждой ветке спрятаны фигуры животных, которые словно превратились в кору этого дерева жизни. А с веток в бассейн будут капать слезы…», — рассказала «КП-Крым» владелица экзотариума Татьяна Касперович.
Пожар, напомним, вспыхнул в ночь на 16 апреля 2024 года из-за замыкания в холодильнике. Огонь за считанные минуты охватил все здание. Животные в вольерах горели заживо. В живых остался только крокодил Вася, который залег на дно бассейна и забился под камень. Спустя трое суток его нашли целым и невредимым под завалами. Два года он ютился в небольшом бассейне, а теперь отпраздновал новоселье — крокодила перевели в новый просторный вольер.
Создавать новую коллекцию пришлось с нуля. Денег на закупку животных и ремонт практически не было. Помощь пришла от неравнодушных людей со всей России. Кто-то принес попугая, кто-то черепаху, кто-то расстался с любимым питоном.
Теперь в экзотариуме нет легковоспламеняющихся материалов — все помещение отделано негорючим артбетоном.