Белорусский эксперт сказал, можно ли снять клеща ниткой или заливать маслом

«Обычную нитку можно завязать в узелок и эту образовавшуюся петельку аккуратно накинуть на клеща, как можно ближе к коже затянуть и уже покачивающимися движениями пытаться достать клеща. Можно крутить в любую сторону, неважно — вправо или влево. В какую удобно, туда и крутить аккуратными движениями. Постепенно клещ сам вылезет».