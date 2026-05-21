Белорусский эксперт сказал, можно ли снять клеща ниткой или заливать маслом

Начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Красного Креста, инструктор по первой помощи Александр Выборный рассказал YouTube-каналу «Смотри и живи», можно ли снять клеща ниткой или заливать маслом.
По его словам, залить клеща маслом, пока он не задохнется и не отпадет, — рекомендация неверная, а при оказании первой помощи и вовсе противопоказанная.
«Когда насекомое покрыто какой-либо пленкой, тем же маслом и прочим, оно может погибнуть. Но в момент своего нахождения оно выпрыскивает еще больше токсинов в наш кровоток», — отметил Александр Выборный.
Прокомментировал эксперт и способ снятия клеща ниткой, назвав его достаточно безопасным. Вот алгоритм:
«Обычную нитку можно завязать в узелок и эту образовавшуюся петельку аккуратно накинуть на клеща, как можно ближе к коже затянуть и уже покачивающимися движениями пытаться достать клеща. Можно крутить в любую сторону, неважно — вправо или влево. В какую удобно, туда и крутить аккуратными движениями. Постепенно клещ сам вылезет».
Также белорусский эксперт назвал места на теле, куда чаще всего кусают клещи.
«Именно тогда они наиболее активны и представляют наибольшую угрозу для человека».
Тем временем специалисты сказали, что происходит с количеством урн для мусора в Минске.
Тем временем ЖКХ Минска сказало, куда жаловаться на открытый люк.
Ранее мэр сказал, почему у минчанина на могиле отца и сестры заменили памятник.