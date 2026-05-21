Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский эксперт сказал, можно ли снять клеща ниткой или заливать маслом

Белорусский эксперт оценил способы снять с себя впившегося клеща.

Источник: Комсомольская правда

Начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Красного Креста, инструктор по первой помощи Александр Выборный рассказал YouTube-каналу «Смотри и живи», можно ли снять клеща ниткой или заливать маслом.

По его словам, залить клеща маслом, пока он не задохнется и не отпадет, — рекомендация неверная, а при оказании первой помощи и вовсе противопоказанная.

«Когда насекомое покрыто какой-либо пленкой, тем же маслом и прочим, оно может погибнуть. Но в момент своего нахождения оно выпрыскивает еще больше токсинов в наш кровоток», — отметил Александр Выборный.

Прокомментировал эксперт и способ снятия клеща ниткой, назвав его достаточно безопасным. Вот алгоритм:

«Обычную нитку можно завязать в узелок и эту образовавшуюся петельку аккуратно накинуть на клеща, как можно ближе к коже затянуть и уже покачивающимися движениями пытаться достать клеща. Можно крутить в любую сторону, неважно — вправо или влево. В какую удобно, туда и крутить аккуратными движениями. Постепенно клещ сам вылезет».

Также белорусский эксперт назвал места на теле, куда чаще всего кусают клещи.

«Именно тогда они наиболее активны и представляют наибольшую угрозу для человека».

Тем временем специалисты сказали, что происходит с количеством урн для мусора в Минске.

Тем временем ЖКХ Минска сказало, куда жаловаться на открытый люк.

Ранее мэр сказал, почему у минчанина на могиле отца и сестры заменили памятник.